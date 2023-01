Juventus: rientro più vicino per Pogba e Vlahovic

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 18 GEN – La fine del calvario è davvero

dietro l’angolo, Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono ormai prossimi

al ritorno a disposizione. Entrambi, infatti, hanno preso parte

al test congiunto di oggi pomeriggio contro i dilettanti del

Fossano: 45 minuti particolarmente utili per il francese e per

il serbo, utilizzati in questo test proprio per valutare i

rispettivi miglioramenti.

All’appuntamento ha partecipato anche Juan Cuadrado, l’altro

big ancora fermo in infermeria ma vicino al rientro per le gare

ufficiali. Massimiliano Allegri può sorridere, per tutti e tre

la strada verso il ritorno è decisamente in discesa. (ANSA).



