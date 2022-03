Juventus: si ferma Vlahovic, niente Nazionale

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 21 MAR – Dusan Vlahovic è stato fermato da

un fastidio all’inguine. Come comunicato dalla Federazione

serba, l’attaccante della Juventus farà rientro a Torino nelle

prossime ore e non verrà rischiato nelle sfide amichevoli della

Serbia contro Ungheria e Danimarca. Il calciatore verrà valutato

dallo staff medico bianconero per capire l’entità

dell’infortunio, con la squadra di Massimiliano Allegri che alla

ripresa del campionato affronterà l’Inter nel week end del 2-3

aprile. (ANSA).



