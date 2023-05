Kalinina, niente stretta di mano a russa Guerra è inaccettabile

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Perché non ho stretto la mano a

Veronika Kudermetova? Il motivo non è segreto, lei è russa:

questo è sport, ma c’è anche un che di politico. Non c’è nulla

di personale, ma la guerra è inaccettabile”. Parola di Anhelina

Kalinina, finalista gli Internazionali di Roma al Foro Italico

dopo il successo sulla rivale russa.

“Chi ho aiutato in Ucraina? Non è una cosa che voglio rendere

pubblica. Non sono troppe persone, comunque – continua lei -.

Tutta la mia famiglia ora è a Kiev, i miei genitori insegnano

tennis. Qualche giorno fa c’è stato un grande bombardamento

vicino al campo da allenamento: loro vivono così”.

I suoi nonni vivevano a Nova Kakhovka, nei territori occupati

dai soldati russi, “ma ora tutti i miei parenti sono a Kiev –

spiega Anhelina – Era impossibile rimanere a vivere lì. C’erano

troppe armi e troppi soldati vicino a casa loro. Per loro è

stato difficile, vivevano là da 65 anni”. (ANSA).



