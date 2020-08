Kalu torna negativo al covid, si allena con Bordeaux

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – E’ tornato ad allenarsi Samuel Kalu,

il giocatore del Bordeaux risultato positivo al covid-19 lo

scorso 6 luglio.

Il nazionale nigeriano, dopo il periodo di isolamento e un nuovo

controllo è risultato negativo al coronavirus ed ha potuto così

riprendere gli allenamenti.

Il 22enne è tornato in campo dopo ben cinque mesi. E’ stato

infatti a lungo in Nigeria, impossibilitato a lasciare il paese

a causa della chiusura dei confini. Quanto è tornato in Francia

è risultato subito positivo ed è finito in isolamento a casa.

Ora l’incubo sembra finito e il giovane calciatore è finalmente

tornato in campo. (ANSA).



