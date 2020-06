Kanye West, a sorpresa Wash Us in the Blood con Travis Scott

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Kanye West pubblica il nuovo singolo Wash Us in the Blood. Il brano vanta il featuring di Travis Scott ed è stato mixato da Dr. Dre, mentre le grafiche e il video che lo accompagnano sono ad opera dell’artista Arthur Jafa.

Si tratta del primo estratto da God’s Country, decimo album dell’iconico rapper e produttore, di prossima uscita.

Nel 2019 l’album Jesus is King ha debuttato al n.1 della classifica Billboard 200, superando il record dei Beatles ed eguagliando quello di Eminem per il maggior numero di debutti alla n.1 delle charts (il loro primato è di nove album ciascuno). Il progetto è entrato nella storia anche per aver debuttato al n.1 sia nella classifica americana degli album rap che in quella degli album gospel. (ANSA).



