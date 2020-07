Kanye West, a Torino in mostra tweet rapper che sfida Trump

(ANSA) – TORINO, 05 LUG – Hanno come soggetto i tweet del miliardario rapper Kanye West, che oggi ha annunciato l’intenzione di sfidare Donald Trump e di candidarsi alla Casa Bianca, le tredici opere disegnate con lo spray dal giovane artista torinese Woc. La mostra ‘Social Bloom’ può essere visitata fino al 14 luglio alla Galleria Element, in via Piossasco 29, a Torino.

Realizzate su carta da pacco bianca con la tecnica dello spray, fanno parte di un più ampio progetto artistico che Woc – al secolo Flavio Rossi, 24 anni, torinese – ha dedicato un paio di anni fa a West, il miliardario musicista, stilista, produttore discografico, noto anche per essere il marito di Kim Kardashian. “Sono affascinato dai personaggi pubblici globalmente riconosciuti – spiega Woc – da quello che comunicano e dal modo con cui lo fanno. Nei tweet scelti ho trovato poeticità e impatto comunicativo”.

La mostra è completata da un’opera realizzata con bombolette spray bianche sul muro esterno della galleria: una specie di rassegna stampa con il font tipico del social network e con i testi di sette tweet pubblicati recentemente da West. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte