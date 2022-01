Condividi l'articolo

Kanye West, il rapper che ha cambiato nome in Ye, volerà in Russia quest’anno e incontrerà Vladimir Putin. Lo riporta Billboard citando alcune fonti vicine all’artista, secondo le quali il viaggio potrebbe avvenire in primavera o in estate. Ye punta ad ampliare il suo giro d’affari in Russia con il miliardario Aras Agalarov, talvolta chiamato ‘il Trump della Russia’, e con suo figlio EMIN.

