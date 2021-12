Karis, i remigini scelgono la loro scuola elementare  

Condividi l'articolo

Domani (4 dicembre) porte aperte alle primarie Karis di Rimini e Riccione. Bambini e genitori incontrano e scoprono la realtà del ciclo primario delle scuole pubbliche paritarie della Fondazione Karis.

Rimini, 3 dicembre 2021 – Per bambine e bambini, soprattutto per i loro genitori, è un momento importante. Dal prossimo settembre diventeranno “remigini”, inizieranno il loro cammino educativo nella scuola. Per scoprire dove e come farlo, quest’anno nuovamente e finalmente in presenza, si aprono domani (sabato 4 dicembre) gli open day delle tre scuole primarie Karis: Il Cammino di San Giuliano e Bellariva a Rimini (ore 11.30) e della Redentoris Mater di Riccione (ore 9.30). A illustrare l’offerta educativa degli istituti sarà la nuova Coordinatrice delle attività Didattiche Elisabetta Maresi.

Un’offerta caratterizzata da un punto di partenza importante. Karis da sempre sceglie di avere un insegnante prevalente perché, per bambini di quest’età, una presenza di riferimento rappresenta un importante elemento di fiducia e sicurezza. Anche nell’orario scolastico si trova un elemento caratteristico di ogni scuola Karis: le lezioni sono dal lunedì al venerdì con due giornata in cui l’orario termina nel pomeriggio (ore 16.00). Attività che grazie all’estensione didattica del “Pomerì” può essere frequentata, a scelta, ogni giorno. Mentre, un docente madrelingua inglese, che affianca l’insegnante di classe, inizia già dalla prima elementare, lo studio di quella lingua con moduli didattici CLIL (Content and language integrated learning). Ampio spazio anche per il laboratorio teatrale, per imparare a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni attraverso il corpo e le parole.

E a segnare l’apertura di una scuola in costante dialogo con il mondo e la realtà che la circonda durante ogni anno si succedono attività esterne, visite e brevi viaggi d’istruzione. Le mete abituali sono: Valcamonica, Roma e le grandi città d’arte italiane. A queste si aggiungono le uscite primaverili sulle spiagge di Rimini e Riccione, che si svolgono con il laboratorio mobile di biologia marina Karis “Acqua d’aMare”.

Ufficio Stampa – Carlo Bozzo