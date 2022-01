Kate Middleton compie 40 anni

Buon compleanno Kate Middleton. Il 9 gennaio la duchessa di Cambridge compie 40 anni.

Catherine è nata il 9 gennaio 1982 a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio nel Berkshire, in Inghilterra.

All’Università di St Andrews, in Scozia, incontra il principe William: si sposano il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster.

Tra gli ultimi post su Twitter, quello per augurare un buon anno.

Wishing everyone a Happy New Year! pic.twitter.com/jcjfOZWHwp

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 31, 2021