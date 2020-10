Kaufmann a Bologna, ‘felice di tornare qui’

(ANSA) – BOLOGNA, 23 OTT – “Sono davvero molto felice di

tornare a Bologna, anche se in questo periodo terribile delle

nostre vite. Amo la città e apprezzo moltissimo gli sforzi fatti

dal Teatro Comunale per approntare rapidamente un nuovo spazio

adatto ad offrire musica, arte, bellezza e quindi anche sollievo

psicologico ai cittadini, perché anche nelle guerre peggiori i

teatri sono sempre rimasti aperti e hanno sempre svolto la

funzione sociale essenziale di distrarre i cittadini dalle

miserie che vivevano quotidianamente, di innalzare gli animi ad

un orizzonte superiore per continuare a vivere”. Con queste

parole Jonas Kaufmann, il tenore forse più importante del dopo

Pavarotti e sicuramente il più desiderato dai direttori

artistici dei teatri di tutto il mondo, si è presentato a

Bologna dove il 25 novembre terrà un recital nel nuovo spazio

del Paladozza per la stagione del Teatro Comunale.

A Bologna Kaufmann aveva cantato solo nel giugno del 2005

diretto, e forse in parte oscurato, dalla stella di Claudio

Abbado nel Requiem di Mozart. Questa volta torna da protagonista

assoluto in una serata di gala dedicata al grande repertorio

operistico italiano e internazionale per l’attesissimo debutto

con l’Orchestra del Comunale diretta dall’israeliano Asher

Fisch. Evento preceduto da una masterclass con gli della Scuola

dell’Opera del TCBO.

“Sono da sempre un grande fan di Bologna e della sua cultura

culinaria, che apprezzo da anni. – ha detto il celebre tenore –

Vengo spesso in forma privata per godermela in tranquillità. E

anche questa volta approfitterò del concerto per ritagliarmi dei

momenti per me stesso in questa bellissima città”.

Al suo fianco non ci sarà Anita Rachvelishvili, come

annunciato, ma la mezzosoprano francese Clémentine Margaine, per

la prima volta a Bologna. (ANSA).



