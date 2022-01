Kazakhstan, dichiarato lo stato d’emergenza nazionale

Condividi l'articolo

In Kazakhstan è stato dichiarato lo stato d’emergenza nazionale. Lo riferiscono i media locali. Lo stato d’emergenza è stato proclamato – riferiscono le agenzie russe Interfax, Tass e Ria Novosti – per il dilagare delle proteste e degli scontri scattati in seguito all’aumento dei carburanti. L’annuncio è stato dato alla tv, con la lettura di un comunicato, scrivono le agenzie. In precedenza, gli scontri si erano concentrati nella capitale finanziaria del Paese, Almaty, nella provincia di Mangystau e nella capitale Nur-Sultan.

