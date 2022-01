Kazakhstan: Nazarbayev smentisce dissidi interni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Per la prima volta dall’inizio dei

disordini in Kazakhstan, l’ex presidente Nursultan Nazarbayev è

apparso in un video, smentendo tutte le voci su un presunto

scontro all’interno della leadership del Paese.

Le proteste di piazza cominciate in Kazakhstan il 2 gennaio

contro l’aumento dei prezzi del carburante, avevano ben presto

lasciato il posto a violenze e ad attacchi ai palazzi del

potere, specie nella ex capitale Almaty. Il presidente

Kassym-Jomart Tokayev ha denunciato un tentativo di “colpo di

Stato” e ha rimosso Nazarbayev, 81 anni, da capo del Consiglio

di sicurezza nazionale. Diversi funzionari considerati

fedelissimi dell’ex presidente sono stati epurati, alimentando

voci su uno scontro interno al regime, e addirittura di una

partenza di Nazarbayev dal Paese. Ora l’ex autocrate, che per

quasi 30 anni ha guidato il Kazakhstan dopo lo scioglimento

dell’Unione Sovietica, afferma invece di essere nella capitale,

Nur-Sultan, e nega che vi sia alcuno scontro all’interno del

regime. “Il presidente Tokayev – afferma nel video – ha la piena

autorità. E’ presidente del Consiglio di sicurezza e presto sarà

eletto capo del partito Nur Otan. Quindi non c’è alcun conflitto

all’interno della elite. Le voci a questo riguardo sono

assolutamente infondate”. (ANSA).



