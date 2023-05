Keith Haring debutta in un carcere, mostra a Genova

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 22 MAG – Una mostra con 15 opere originali

di Keith Haring sarà aperta al pubblico da domani al 29 maggio a

Genova nel Teatro dell’Arca del carcere di Marassi.

L’evento organizzato dall’associazione culturale Teatro

Necessario Onlus in collaborazione con ELV Culture of Innovation

e patrocinato dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, è

stato realizzato grazie al contributo della Compagnia di San

Paolo.

“La mostra, unico caso di esposizione di opere di uno dei

maggiori artisti della corrente neopop tra i più famosi e

celebrati della sua generazione, all’interno di un teatro

collocato in un carcere, ha lo scopo di unire il linguaggio

dell’arte a quello della performance”, spiega la presidente

dell’associazione Teatro Necessario Mirella Cannata.

Sarà aperta ogni mattina per le scuole dalle 9 alle 12 e ogni

sera dalle 17 alle 20 per il pubblico previa prenotazione sul

sito web www.teatronecessariogenova.org.

Alcuni detenuti avranno il ruolo di ‘guida’ per l’intera

durata della mostra, raccontando a classi e visitatori il

progetto, la vita dell’artista e le sue opere. All’esterno del

teatro sul muro di cinta dell’istituto penitenziario, durante

l’esposizione delle opere verrà realizzato da alcuni detenuti

coordinati dall’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, in

una sorta di working progress, un murales di circa 12 metri per

6 di altezza, che rappresenterà una rivisitazione di una delle

opere di Haring esposte in sala. Sarà esposta anche un’altra

opera, una tela di due metri per due, denominata L’albero della

vita, realizzata dai detenuti nel carcere di Alessandria. “Le

iniziative culturali, oltre al loro valore indubbio, hanno lo

scopo di mettere in contatto i detenuti con il mondo esterno”,

dice la direttrice del carcere Tullia Ardito (ANSA).



