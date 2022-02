Keith Haring, la vera origine della Street Art

Condividi l'articolo

(ANSA) – CERVIA, 11 FEB – Venti opere originali di Keith

Haring, realizzate sui muri della metropolitana tra il 1981 e il

1983, altrettante di Paolo Buggiani, artista italiano amico di

Haring e suo complice nelle scorribande newyorkesi, una ricca

selezione di foto che documentano performance e installazioni

nella New York degli anni Ottanta, in quel cortocircuito

culturale che mescolava ambientazioni urbane e sperimentazione

artistica: è l’essenza della mostra ‘Made in New York. Keith

Haring (subway drawings) e Paolo Buggiani – La vera origine

della Street Art’, ospitata al Magazzino del Sale-Torre di

Cervia (Ravenna) dall’11 marzo al 5 giugno.

L’esposizione è curata da Gianluca Marziani e Stefano

Antonelli, patrocinata dal Comune romagnolo con la produzione e

l’organizzazione di MetaMorfosi Eventi, presieduta da Pietro

Folena, con cui il sindaco Massimo Medri e l’assessore alla

cultura Cesare Zavatta hanno concluso un accordo triennale che

fino al 2024 porterà importanti mostre a Cervia. Fu proprio a

New York che Buggiani conobbe Keith Haring (1958-1990) e,

percependone genialità e talento, cominciò a staccare dai muri e

conservare una cinquantina di ‘subway drawings’, le prime opere

in gessetto realizzate da Haring sulle affissioni nere che

coprivano le pubblicità scadute nei sotterranei della

metropolitana newyorkese. Le opere di Haring in mostra sono

state salvate e conservate da Buggiani, il primo ad intuire la

potenza al presente ma anche il potenziale futuro di quel

folletto geniale: a riprova della loro amicizia, un prezioso

disegno di Haring mostra un uomo con le ali e una dedica, ‘for

Paolo’. (ANSA).



—

