Kenya: sciopero piloti, migliaia di passeggeri a terra

(ANSA) – NAIROBI, 08 NOV – Sono ormai migliaia i viaggiatori

bloccati in Kenya o impossibilitati ad arrivarci per via dello

sciopero indetto quattro giorni fa dai piloti della compagnia di

bandiera Kenya Airways. Lo riportano i media locali, aggiungendo

che la compagnia aerea anche all’inizio di questa settimana è

stata costretta a cancellare il 75% dei voli internazionali,

lasciando a terra gran parte dei suoi passeggeri.

I piloti che aderiscono al sindacato Kenya Airline Pilots

Association (Kalpa) hanno incrociato le braccia sabato scorso,

nonostante l’ordine di sospensione dell’agitazione da parte

dell’Alta Corte keniana, dopo che non sono riusciti a

raggiungere un accordo nei colloqui con i vertici per il rinnovo

dei contratti. La cancellazione dei voli da parte della seconda

più grande compagnia aerea africana sta avendo un enorme impatto

sui viaggi in tutto il continente.

Lo sciopero sta inoltre aggravando le difficoltà della

travagliata azienda, che da anni presenta bilanci in perdita,

nonostante il governo abbia versato milioni di dollari per

tenerla a galla. Si prevede anche un impatto negativo sulle

esportazioni del Kenya, dato che Kenya Airways trasporta in

media circa 150 tonnellate di prodotti freschi, come frutta,

fiori e verdura in l’Europa e Medio Oriente. (ANSA).



