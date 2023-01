Kevin Spacey all’indice a Hollywood protagonista film croato

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 03 GEN – “Once Upon a Time in Croatia”, un

film agiografico sull’ex uomo forte croato Franjo Tudjman, ha

trovato la sua star: Kevin Spacey, l’ex presidente Frank

Underwood nella serie ‘House of Cards’, ha interpretato il ruolo

di un leader venerato dagli ammiratori come un George Washington

dei Balcani ma criticato dagli oppositori come uno zelota

etno-nazionalista.

Il film di 90 minuti uscira’ in Croazia in febbraio e poi in

altri Paesi tra cui gli Stati Uniti, riporta oggi il ‘New York

Times’. Il regista e’ Jacov Sedlar, ex addetto culturale croato

a New York durante il governo di Tudjman negli anni Novanta e

autore di documentari di propaganda nazionalista.

Spacey e’ stato messo all’indice da Hollywood nel 2017 sulla

scia dello scandalo Harvey Weinstein. Una nuova udienza del

processo che lo vede coinvolto a Londra e’ in programma il 13

gennaio. (ANSA).



