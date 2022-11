Kiev, a Kherson scoperta una stanza delle torture russa

Condividi l'articolo

Gli investigatori ucraini hanno scoperto una presunta “stanza delle torture” nella città di Kherson, dove dozzine di uomini sarebbero stati detenuti, sottoposti a elettroshock, picchiati e alcuni di loro uccisi. A riferirlo è il Guardian. La polizia ha detto che i soldati russi hanno preso il controllo di un centro di detenzione minorile intorno alla metà di marzo, trasformandolo in un carcere. Tre vicini e due negozianti hanno detto di aver iniziato a sentire urla circa 6 settimane dopo. Testimoni citati dal Guardian hanno detto di aver visto persone portate nella struttura con sacchi in testa, e alcuni corpi portati via.

Stamattina le autorità ucraine hanno annunciato un’allerta aerea su quasi tutto il territorio dell’Ucraina. Lo riferiscono i media ucraini aggiungendo che dalle 09:50 le sirene di allarme suonano in tutta l’Ucraina continentale dopo il lancio di 100 missili russi caduti ieri sul Paese.

