Kiev: ‘Abbiamo liberato il 40% dei territori occupati dai russi’

“L’Ucraina ha liberato il 40% dei territori occupati durante l’invasione su vasta scala e il 28% di tutti i territori occupati dalla Russia dal 2014”, dice il comandante in capo delle forze armate ucraine. Proseguono i bombardamenti sulle città ucraine. Kiev rivendica di aver distrutto il 100% dei droni lanciati dai russi nei primi due giorni del 2023. Zelensky posta foto della guerra: “Ognuno di noi è un combattente, ognuno

di noi è un fronte”. Il fondatore del gruppo di mercenari Wagner ammette: “L’avanzata delle truppe russe a Bakhmut in Donetsk è complicata da centinaia di linee di difesa delle forze armate ucraine”. In Russia lutto e rabbia per la morte dei soldati rimasti uccisi la notte di Capodanno a Makiivka.

