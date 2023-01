Kiev attacca una base russa in Donetsk. strage di soldati

Condividi l'articolo

Scontro sul numero di morti nel corso di un attacco della forze armate ucraine in Donetsk. Secondo Kiev sarebbero deceduti 400 soldati russi. Mosca smentisce e parla di 63 militari uccisi.

Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, il raid ucraino ha colpito Makiivka, nel Donetsk, uccidendo 63 militari russi. Lo riporta la Tass. “A seguito di un attacco di quattro missili con testata ad alto esplosivo su un punto di schieramento temporaneo, 63 militari russi sono stati uccisi”, ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. In precedenza, senza rivendicare l’attacco, l’esercito ucraino ha dichiarato che 400 soldati russi sono stati uccisi a Makiivka, nella parte controllata da Mosca della regione orientale di Donetsk.

Nuova notte di attacchi russi in diverse zone dell’Ucraina. Esplosioni sono state segnalate nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. e l’allarme antiaereo è scattato in diversi oblast del Paese. Secondo un bollettino diffuso dall’esercito su Telegram, le forze ucraine hanno abbattuto durante la notte scorsa tutti i 42 obiettivi aerei – 41 droni e un missile – lanciati dai russi sull’Ucraina

“Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 2023, gli invasori russi hanno lanciato un attacco massiccio con droni kamikaze Shahed 131/136 di fabbricazione iraniana. Come risultato del lavoro di combattimento, la difesa delle Forze aeree, in collaborazione con altre componenti dell’esercito ucraino, ha distrutto tutti i 39 droni d’attacco – si legge nel messaggio -. Unità missilistiche antiaeree, aerei da combattimento delle Forze aeree e gruppi di fuoco mobili sono stati coinvolti nel respingere l’attacco. Le attrezzature e le armi fornite all’Ucraina dai nostri partner occidentali sono sempre più coinvolte. Inoltre, l’antiaerea ha distrutto due droni di livello operativo e tattico ‘Orlan-10’ e un missile aereo guidato X-59″.

Da parte sua, il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha affermato che 40 “martiri” (Shaded in farsi significa martire) lanciati dai russi sono stati distrutti, di cui 15 nelle regioni limitrofe, 3 nella regione di Kiev e 22 nella capitale. Il Kyiv Independent parla di deflagrazioni avvenute nelle prime ore della notte nella capitale ucraina, con l’Amministrazione militare cittadina che conferma di aver attivato la contraerea. L’emittente Strana riporta di un’esplosione a Dnipro. L’agenzia Tass parla di tre deflagrazioni segnalate a Zaporizhzhia e di una a Melitopol.

L’attacco russo della notte scorsa sui Kiev ha danneggiato le infrastrutture energetiche della capitale ucraina: lo ha reso noto su Telegram il sindaco Klitschko, come riporta Ukrinform. “In città sono state dichiarate interruzioni d’emergenza di corrente. Alcune strutture per la fornitura di calore sono state scollegate dalla rete elettrica. L’acqua viene fornita in modo regolare”, ha informato Klitschko. Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito e un edificio residenziale è stato danneggiato nella capitale a causa dell’attacco.

Cominciano invece a diffondersi le notizie su un attacco lanciato dalle forze ucraine contro quello che è definito un “alloggio militare” russo a Makiivka, nella regione di Donetsk, durante la notte di Capodanno. Secondo l’amministrazione della regione, insediata da Mosca dopo l’invasione, almeno 25 missili Himars sono stati lanciati nella notte contro la regione e almeno 15 persone sono rimaste ferite a Makiivka. Il governatore dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), Denis Pushilin, ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato numerosi missili ucraini.

Successivamente, il sindaco filorusso di Donetsk Alexey Kulemzin ha detto che un “edificio del centro ricreativo per bambini e giovani” è stato danneggiato negli attacchi a Makiivka. Da parte sua, il primo vice ministro dell’Informazione dell’autoproclamata repubblica di Donetsk, Daniil Bezsonov, ha detto che c’è stato un attacco “massiccio” contro una scuola professionale, che secondo informazioni preliminari citate dai

media internazionali serviva come “alloggio per il personale militare”. In un aggiornamento su Telegram nella tarda serata di

ieri Bezsonov ha scritto: “Ci sono stati morti e feriti, il numero esatto è ancora sconosciuto”.

Tuttavia, secondo le Forze armate ucraine l’attacco lanciato la notte del 31 dicembre un attacco a una “base del personale militare russo” a Makiivka ha provocato la morte di 400 soldati russi e il ferimento di altri 300. Lo riportano i media ucraini, che pubblicano foto e video del luogo dove si trovavano i militari russi, per la maggior parte mobilitati, completamente distrutto. Alexander Sladkov, corrispondente di guerra del canale televisivo Rossiya, ha dichiarato che nella base c’erano russi mobilitati e il colpo alla base è stato sferrato a mezzanotte, mentre i soldati erano a tavola per festeggiare il Capodanno.

Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, il raid ucraino che ha colpito Makiivka uccidendo 63 militari russi, riporta la Tass. “A seguito di un attacco di quattro missili con testata ad alto esplosivo su un punto di schieramento temporaneo, 63 militari russi sono stati uccisi”, ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. In precedenza, senza rivendicare l’attacco, l’esercito ucraino ha dichiarato che 400 soldati russi sono stati uccisi a Makiivka, nella parte controllata da Mosca della regione orientale di Donetsk.

Inoltre, un drone ucraino ha attaccato un impianto elettrico nel distretto russo di Klimovsky, danneggiandolo. Lo rende noto il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, citato dall’agenzia Tass. Non si segnalano vittime. “Tutti i servizi operativi stanno lavorando sul posto. A seguito dell’attacco, l’impianto di alimentazione è stato danneggiato e non c’è elettricità nel villaggio”, ha scritto il governatore su Telegram. La regione di Bryansk si trova al confine con l’Ucraina.

L’agenzia di stampa russa Ria Novosti riferisce che a metà dicembre la caduta di frammenti di razzi ha interrotto l’alimentazione elettrica del villaggio di Ardon nel distretto urbano di Klintsy. E il 20 dicembre, l’esercito di Kiev ha sparato contro il distretto di Suzemsky, dove l’alimentazione

elettrica è stata interrotta e i binari della ferrovia sono stati danneggiati. Lo stesso giorno, un drone ha attaccato il territorio della zona di distribuzione nel distretto di Trubchevsky, l’edificio amministrativo è stato distrutto.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte