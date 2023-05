Kiev chiede alla Germania i missili da crociera Taurus

Condividi l'articolo

L’Ucraina ha inviato al governo tedesco una richiesta ufficiale per la fornitura di missili da crociera aria-terra Taurus con una gittata di almeno 500 chilometri, ha dichiarato oggi all’Afp il ministero della Difesa tedesco. “Abbiamo ricevuto una richiesta da parte ucraina negli ultimi giorni”, ha dichiarato la portavoce, senza fornire dettagli sulle quantità in questione. Resta ora da vedere se Berlino accetterà, il che probabilmente darà luogo a un acceso dibattito interno.

Il Taurus è un missile da crociera aria-terra trasportato dai caccia e sviluppato dall’omonima azienda tedesco-svedese. Grazie al suo raggio d’azione, sarebbe in grado di colpire obiettivi molto lontani dall’attuale linea del fronte nell’Ucraina orientale.

Secondo il New York Times, inoltre, le forze armate ucraine hanno iniziato l’addestramento sui carri armati americani M1 Abrams in Germania. Il quotidiano riferisce una dichiarazione ufficiale del portavoce del Pentagono Garron Harn, secndo il quale “il primo gruppo di circa 400 soldati ucraini ha iniziato ad addestrarsi in Germania per operare e mantenere i carri armati americani M1 Abrams”.



