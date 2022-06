Kiev contro Merkel: “Nelle sue parole nessun cenno di autocritica sulla Russia”

Condividi l'articolo

“Nessun cenno di autocritica” da parte di Merkel, “le dichiarazioni dell’ex cancelliera sull’infallibilità della sua politica con la Russia e il suo trattamento troppo indulgente nei confronti del dittatore Putin sono sconcertanti”. Lo ha dichiarato a Dpa l’ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk. Il diplomatico ha così commentato l’intervento di ieri di Angela Merkel, in cui l’ex cancelliera ha rivendicato la politica estera dei suoi 16 anni di governo, anche in merito ai rapporti con Mosca.

Parlando per la prima volta dal vivo dopo la fine del cancellierato, Merkel ha detto che il suo “cuore ha sempre battuto per l’Ucraina”, ma di non ritenere di doversi scusare per i tentativi di diplomazia del passato. Le attuali osservazioni di Merkel sono “molto spiacevoli”, ha commentato Melnyk, “perché senza un’onesta rivalutazione complessiva della politica della Germania nei confronti della Russia, non è possibile trarre conclusioni corrette per le future relazioni con Mosca e fermare la sua aggressione.”

