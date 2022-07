Condividi l'articolo

“La tradizionale lotta politica interna nei paesi occidentali non deve intaccare l’unità nelle questioni fondamentali della lotta tra il bene e il male. In particolare, sulla fornitura di armi all’Ucraina”. Lo scrive su Twitter Mikhailo Podolyak, consigliere del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non possiamo permettere al Cremlino di usare la concorrenza politica come arma per minare le democrazie”, aggiunge Podolyak



