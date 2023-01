Kiev, ‘pesanti combattimenti’ a Soledar, nessuna svolta russa

Condividi l'articolo

(ANSA) – KIEV, 11 GEN – “Pesanti combattimenti” sono in corso

tra le forze ucraine e russe a Soledar, ma non c’è stata alcuna

svolta in favore di Mosca sulla città. Lo ha riferito su

Telegram la viceministra della Difesa ucraina Ganna Maliar, in

risposta alla rivendicazione del gruppo mercenario russo Wagner

di aver preso il controllo della piccola città nell’Ucraina

orientale.

“I pesanti combattimenti continuano a Soledar”, ha dichiarato

Maliar, aggiungendo che i russi hanno “cercato di sfondare la

difesa ucraina” e “catturare completamente la città, ma senza

successo”. Anche l’esercito russo ha confermato i combattimenti

nella città della regione di Donetsk. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte