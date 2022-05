Kiev, raid colpisce riserva acido nitrico a Severodonetsk

Condividi l'articolo

Un serbatoio di acido nitrico in un’industria chimica è stato colpito da un bombardamento russo a Severodonetsk, la città sotto assedio della regione orientale ucraina di Lugansk. Lo ha riferito su Telegram il governatore Serhiy Gaidai. “L’acido nitrico è pericoloso se inalato, ingerito e se entra in contatto con la pelle”, ha sottolineato.

“Non lasciate i rifugi” e “preparate le maschere per il viso”, ha aggiunto il governatore in un messaggio alla popolazione. “Nella fabbrica chimica Azot, un contenitore di prodotti chimici è esploso. Secondo le informazioni preliminari, si tratta di acido nitrico”, ha confermato su Telegram l’ambasciatore in Russia dei separatisti del Lugansk, Rodion Mirochnik, sottolineando che “il territorio della fabbrica è sempre controllato da formazioni del regime ucraino.

