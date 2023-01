Kiev, vittoria entro l’anno con i missili a lungo raggio (2)

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – KIEV, 11 GEN – Mykhaïlo Podoliak, consigliere

della presidenza ucraina, ha dichiarato che l’Ucraina sarà in

grado di vincere la guerra entro l’anno se l’Occidente aumenterà

la fornitura di armi, in particolare missili a lungo raggio,

promettendo che questi sistemi non saranno utilizzati per

attaccare il territorio russo.

“Solo i missili con una gittata di oltre 100 km ci

permetteranno di accelerare in modo significativo la liberazione

dei territori”, ha detto in un’intervista all’Afp, sostenendo

che l’ampliamento delle consegne di armi occidentali porterà

alla fine della guerra “o in tarda primavera, o inizio estate, o

estate, o probabilmente autunno”. “Non attaccheremo la Russia.

Stiamo conducendo una guerra esclusivamente difensiva”, ha poi

aggiunto il consigliere ucraino. (ANSA-AFP).



