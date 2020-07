Killing Versace – l’Ultima passerella, nell’anniversario morte

Il 15 luglio del 1997 moriva uno dei più importanti stilisti italiani, Gianni Versace. L’assassinio di una delle stelle indiscusse della moda internazionale, dal talento inconfondibile e dallo stile rivoluzionario, sconvolse il mondo intero. Ad ucciderlo a colpi di pistola sui gradini della sua villa a Miami fu Andrew Cunanan, un giovane e gigolò che nell’estate del 1997 si macchiò di una serie di omicidi. In occasione dell’anniversario della sua morte, mercoledì’ 15 luglio alle 21:05 solo su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119) arriva Killing Versace – l’Ultima passerella, lo speciale che ricostruisce l’omicidio dello stilista italiano cercando di svelare i punti ancora oscuri legati alla vicenda.

Perché Andrew Philip Cunanan, già ricercato dalla polizia e autore di quattro omicidi uccise Giovanni Maria Versace, fondatore di una delle case di moda più famose e ricercate al mondo? E Versace lo conosceva? C’era qualche legame con le altre vittime? A queste e a tante altre domande prova a rispondere lo speciale di Crime+Investigation, che ricostruisce nel dettaglio uno dei fatti di cronaca nera più famosi degli ultimi vent’anni.

Andrew Cunanan era un giovane cresciuto con l’idea che tutto gli era dovuto. Amava la bella vita, i soldi che si procurava prostituendosi, spacciava droga ed aveva un profondo risentimento per i gay facoltosi. Tantissime ipotesi vengono sviscerate dallo speciale. L’unica certezza è che l’assassinio di Gianni Versace resta uno dei delitti più’ efferati che ha profondamente scosso il mondo della moda. (ANSA).



