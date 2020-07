Kiss, il 12 luglio 2021 all’Arena di Verona

I Kiss saranno il 12 luglio 2021 all’Arena di Verona, con il tour mondiale sospeso quest’anno a causa del coronavirus. La data all’Arena è il recupero di quella prevista il 13 luglio di quest’anno. Dopo una carriera epica di oltre 45 anni che ha lanciato un’era leggendaria per il rock ‘n’ roll, i Kiss sono partiti l’anno scorso per il loro ultimo tour, le cui date di giugno e luglio sono state bloccate dalla pandemia.

“Stiamo aspettando, ma siamo pronti – ha detto Paul Stanley -. Quando ci verrà detto che tutti saranno al sicuro e la pandemia sarà conclusa, scuoteremo il mondo con i nostri concerti come non abbiamo mai fatto fino ad ora!”. Gene Simmons, invece, ha commentato: “Non vediamo l’ora che questa pandemia finisca e che tutti siano al sicuro! Suoneremo per tutti voi e per noi! Ci vediamo in Europa”. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data.

