Klopp, ‘Liverpool non ha bisogno di spendere’

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – “Non ho bisogno di spendere”. E’ questo il titolo, a tutta pagina, dell’articolo del ‘Daily Express’ che riporta le dichiarazioni di Jurgen Klopp sul futuro del Liverpool, soprattutto a livello di mercato. Per il tecnico dei neo-campioni d’Inghilterra, la sua squadra è già molto forte così com’è, e quindi non ci sarà bisogno di fare spese folli, anche perché tutti i migliori rimarranno, e Klopp non sembra nemmeno preoccupato dall’eventualità che altri club, come i due di Manchester possano invece fare investimenti importanti.

“Qualcuno ha paura che ora i miei possano impigrirsi – dice Klopp – ma io so che ciò non fa parte della loro natura.

Comunque io sarò ancora qui, e dirò loro alcune paroline per convincerli. Vedrete: non ci fermeremo”. Poi, sempre a proposito della sua squadra: “la mia non è una rosa che va cambiata adesso, e non c’è un ruolo per cui io debba dire che ho bisogno di qualcosa. Se sei un tifoso di calcio, vorresti sempre che la tua squadra avesse un’alternativa per ogni posizione, ma io dico che noi non abbiamo una formazione titolare, perché di titolari ne ho 16 o 17, e possono tutti giocare allo stesso livello. E li dobbiamo utilizzare al 100%: il mercato lo faremo al nostro interno. Non possiamo spendere milioni e milioni semplicemente perché vogliamo o perché è bello farlo. Non abbiamo mai voluto una cosa del genere: bisogna rinforzare la squadra, ma noi stiamo già bene così. E per arrivare al top non servono solo i soldi, ma anche idee e creatività”.

Oltretutto, certe partite delle due Coppe nazionali hanno già dimostrato che nel vivaio del Liverpool ci sono ragazzi molto interessanti, da ‘travasare’ definitivamente in prima squadra.

“Tante cose devono ancora accadere – conferma Klopp – e noi abbiamo tre o quattro giocatori che possono fare enormi progressi. In tanti possono riuscirci, e la competizione interna ci farà bene”. (ANSA).



—

