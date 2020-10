Klopp scrive a giovane fan preoccupato per la scuola

(ANSA) – ROMA, 12 OTT – L’allenatore del Liverpool, Juergen

Klopp, ha mandato una lettera di incoraggiamento a un giovane

tifoso del Liverpool che gli scritto dicendo che era nervoso

all’idea di iniziare la scuola media. Lewis Balfe, fan dei Reds

di 11 anni, si era rivolto al manager per un consiglio e questi

ha risposto con una sua lettera molto gentile, che ha reso

felici anche i genitori del ragazzo, increduli per il suo gesto.

“Ciao Lewis, posso iniziare dicendoti un segreto? Anche io

innervosisco – comincia la lettera di Klopp -. Ad essere onesto,

sarei preoccupato se non mi sentissi così perché quando succede

posso trasformare quell’energia in qualcosa di positivo. So che

sembra strano per un ragazzo della tua età pensare che

l’allenatore del Liverpool possa sentirti come te, ma è così”.

“Il tuo sostegno significa molto per me e per tutto il

Liverpool, così – ha concluso Klopp – spero che questa lettera

ti dimostri che anche noi ti sosteniamo” (ANSA).



—

