Klopp: “vorrei abbracciare i miei ragazzi, ma ora no”

La Premier League si riunirà, seppur a distanza, nella giornata di lunedì per provare a decidere il futuro della stagione 2019/2020. E’ infatti in programma per l’11 maggio la videoconferenza tra i 20 club per discutere le condizioni con le quali cercare di ripartire. Una decisione che riguarda ovviamente molto da vicino anche il Liverpool di Jurgen Klopp, primo in classifica con ben 25 punti di vantaggio sul Manchester City a 9 giornate dalla fine. “I miei ragazzi mi mancano terribilmente – ha ammesso ha raccontato Klopp in un’intervista a BT Sports – non li vedo da tanto tempo e l’unica cosa che vorrei fare in questo momento è abbracciarli uno ad uno. Purtroppo però so che non sarà possibile, ma dovremo essere professionali e dare il buon esempio. Certi gesti come gli abbracci non saranno permessi e dovremo abituarci a farne a meno per un po’ di tempo”. Con o senza abbracci allenatore e squadra non vedono l’ora di tornare in campo, per festeggiare un titolo che a Liverpool manca da 30 anni.

