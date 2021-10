Koeman al primo Clasico,’panchina? servono vittorie’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “La pressione sulla mia panchina?

L’ho detto tante volte, e non so se devo ripeterlo anche questa

volta: mi sento supportato dal club ma so che tutto dipende dai

risultati”. Ronald Koeman e’ al primo Clasico da allenatore, e

sa che il suo Barcellona in crisi di risultati (e’ settimo a 5

punti dalla vetta) domani “deve vincere” col Real Madrid, al

Camp Nou. “Non credo ci sia partita che ti mette addosso piu’

pressione, ma fa parte del ruolo dell’allenatore – ha detto il

tecnico olandese, piu’ volte sull’orlo dell’esonero in questa

stagione – Conosco l’importanza del Clasico, ne ho vinti e persi

da giocarore: ma da allenatore e’ il primo, e sara’

completamente diverso”. Jordi Alba, ha concluso Koeman, “√®

recuperato e pronto a giocare”. (ANSA).



