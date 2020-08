Koeman già a Barcellona, pronto per la firma

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Ronald Koeman è già sbarcato a

Barcellona. A poche ore dall’esonero di Setien, il tecnico

olandese pronto a sedersi sulla panchina blaugrana, è sbarcato

nel pomeriggio all’aeroporto El Prat con un volo privato proprio

per definire i dettagli del contratto che lo legherà al Barca

per le prossime due stagioni. Koeman lascia la guida della

nazionale olandese, che lo avrebbe svincolato gratuitamente dopo

Euro 2020. Il rinvio al prossimo anno della rassegna

continentale causa pandemia ha fatto prolungare la clausola

rescissoria, e così – secondo quanto riportano i media spagnoli

– il club blaugrana dovrà pagare 4-5 milioni di euro alla

federazione olandese per liberare Koeman. Attesa la firma, poi

nei prossimi giorni la presentazione ufficiale. (ANSA).



—

