Koeman vicinissimo a Barcellona, accordo biennale

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Ronald Koeman è ormai a un passo dal

diventare il nuovo allenatore del Barcellona. L’attuale

commissario tecnico della nazionale olandese ha già parlato con

il presidente ‘blaugrana’ Josep Maria Bartomeu, con il quale ha

raggiunto un accordo per firmare un contratto biennale. Lascerà

quindi la guida della selezione ‘orange’ per tornare nella città

dov’è tuttora un idolo della tifoseria culé: un suo gol a

Wembley, nella finale del 1992 contro la Sampdoria, diede al

Barcellona la prima Coppa dei Campioni della sua storia.

Unico problema da risolvere è che nel contratto di Koeman con

la federcalcio olandese c’è una clausola che gli consente di

svincolarsi in caso di chiamata da parte del Barcellona, ma

dietro pagamento di una cifra (non se ne sa l’ammontare) e gli

olandesi non intendono fare sconti. Della questione si sta

occupando l’agente di Koeman, Rob Jansen. (ANSA).



