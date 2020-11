Kompatscher, bene screening, 1% positivi in linea

(ANSA) – BOLZANO, 22 NOV – “Siamo molto soddisfatti per la

grande partecipazione allo screening di massa, che va oltre alle

nostre aspettative. Si tratta di un grande segno di senso

civico, di assunzione di responsabilità da parte dei cittadini,

come anche di una espressione della volontà di assumere un ruolo

attivo nella lotta contro la pandemia”. Lo ha detto all’ANSA il

governatore altoatesino Arno Kompatscher. “L’1% – ha aggiunto –

può sembrare un dato basso, però è in linea con i risultati

della Slovacchia e di altre regioni che hanno fatto uno

screening di questo tipo”. (ANSA).



