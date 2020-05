Kompatscher, in hotel massimi standard

(ANSA) – BOLZANO, 11 MAG – “In Alto Adige a Pentecoste il turismo sarà di certo solo locale, comunque anche a noi piace fare vacanze qui. Speriamo di poter accogliere da giugno oppure luglio anche i turisti tedeschi”. Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher in un’intervista radiofonica al Bayerische Rundfunk. Il presidente della Provincia di Bolzano ha detto che negli alberghi ci saranno “i più alti standard di sicurezza” per evitare contagi, come termoscan al check in. Le zone wellness potranno solo aprire con apposite zone “safe area” con test Covid in loco. Secondo la legge provinciale gli alberghi potranno aprire il 25 maggio.

Kompatscher difende la ‘via altoatesina’ durante la fase 2 con le aperture anticipate. “Non siamo irresponsabili, abbiamo un’autonomia che gestiamo con coscienza”, ha detto. “All’inizio dell’emergenza l’Alto Adige ha avuto numeri piuttosto alti a causa del turismo invernale, ma ora siamo scesi a un R0 dello 0,5”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte