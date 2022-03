‘Kyiv Calling’, punk band ucraina aggiorna l’Sos dei Clash

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 MAR – “Kyiv calling to the whole

world…come out of neutrality you boys and girls” (Kiev chiama

il mondo intero…uscite dalla neutralità ragazzi e ragazze):

con un testo cambiato e aggiornato all’emergenza dell’invasione

russa una punk band ucraina ha scritto una sua versione della

celeberrima ‘London Calling’ dei Clash del 1979.

‘Kyiv Calling’, la cui copertina assomiglia nella grafica

all’album della band inglese, è stata registrata in questi

giorni a Leopoli dai Beton, band ucraina che si autodescrive

come “punk hardcore” ed è composta da un architetto, un

ortopedico e un uomo d’affari, che, citati dalla Bbc, affermano

di aver avuto la benedizione degli stessi Clash. Il loro Sos al

mondo perché si schieri con l’Ucraina contro l’invasore russo

rifà il verso al grido dei punk-rocker londinesi, che in London

Calling esprimevano disperazione per i conflitti sociali nel

Regno Unito e il terrore nucleare dopo l’incidente di Three Mile

Island. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte