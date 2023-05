La 64^ Coppa Selva di Fasano finisce col brivido, vince Faggioli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – La 64^ Coppa Selva di Fasano è stato

un fluido susseguirsi di emozionanti sfide a tinte forti, con

finale da brivido che ha esaltato il tradizionale numeroso

pubblico della gara pugliese organizzata con professionalità

dalla Egnathia Corse, terzo appuntamento del Campionato Italiano

Velocità Montagna. Ha vinto Simone Faggioli su Norma M20 FC

Zytek con il tempo totale di 4’34″79 ed il miglior crono di

giornata 2’09″32 di gara 1. Prestazione che ha permesso al

fiorentino della Best Lap di avere un vantaggio sufficiente in

gara 2, quando è arrivata la pioggia nelle battute finali della

seconda salita ed Achille Lombardi aveva già portato il suo

attacco vincente. Uno a uno tra Faggioli ed il potentino della

Vimotorsport su Osella PA 2000 Turbo. Lombardi ha chiuso al 3°

posto nell’aggregata per via di un problema elettrico che lo

aveva rallentato in gara 1. Secondo sul podio il ragusano

Samuele Cassibba, il neo portacolori della Scuderia Ateneo, che

al suo debutto stagionale sulla Nova Proto Energy V8 ha subito

trovato delle ottime risposte. Ospiti di grande spessore hanno

arricchito l’appuntamento brindisino del CIVM, con i F.1

Giancarlo Fisichella nel ruolo apripista ed Alex Caffi che ha

portato al debutto in salita la Tesla, poi Lamborghini Squadra

Corse che con il pilota di casa Ivan Pezzolla, ha offerto la

possibilità di vedere in azione l’esclusiva “Essenza SCV12”,

super car da 850 cavalli costruita in soli 40 esemplari.

-“E’ stato molto difficile oggi e c’è un pò di rammarico per

gara 2, ma non potevo rischiare oltre sull’umido – ha spiegato

Faggioli – purtroppo la pioggia arrivata in quel momento ha

compromesso il pieno di punti, anche se la vittoria porta sempre

gratificazione”.

Il duello del gruppo GT si è concluso al 7° posto assoluto, con

la rimonta ed il successo nell’aggregata per Marco Iacoangeli su

BMW Z4 GT3, che ha sopravanzato il foggiano Lucio Peruggini che

su Ferrari 488 Challenge in versione GT Super Cup, aveva vinto

la prima salita per 36 centesimi di secondo. Alla fine il gap

tra i due è stato di 2″24 con Peruggini 2°, nono assoluto.

Ottimo terzo posto nella gara di casa per Francesco Montagna,

decisamente concreto sulla Lamborghini Huracàn. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte