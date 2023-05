“La apprezzo, sono contenta dei cambiamenti”. Paola Ferrari elogia Meloni

Condividi l'articolo

“Giorgia Meloni mi stima? Questo bisogna chiederlo a lei. Io la stimo molto, ci conosciamo dai tempi che si candidò come sindaco” : così, senza filtri, Paola Ferrari nell’intervista a “Un giorno da pecora”. La giornalista non ha mai fatto mistero delle sue simpatie politiche e ha ribadito ancora una volta l’apprezzamento nei confronti del primo ministro: “Sono molto felice visto anche quello che è successo in questi giorni dal punto di vista elettorale, non è semplice avere un riscontro del genere per un governo instaurato da poco. Vuol dire che piace agli italiani e che è stimata dagli italiani. Se ha stima nei suoi confronti, ne sono felice” . La conduttrice sportiva recentemente ha difeso a spada tratta il premier di fronte agli insulti del suocero Carlo De Benedetti e il rapporto non si è più ricomposto: “Con mio suocero De Benedetti non abbiamo ancora fatto pace, ancora non ci parliamo. È ancora molto arrabbiato con me, mi ha detto che non vorrebbe vedermi neanche al suo funerale per quanto è irritato, e io gli ho risposto che spero sarà almeno tra 20 anni” .

Paola Ferrari: “Felice dei cambiamenti in Rai”

Tra addii, indiscrezioni e accuse, nelle ultime settimane si è discusso molto sui cambiamenti in casa Rai. Paola Ferrari è perentoria: “Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario. Il cambiamento che ho preferito è stato sicuramente quello di Rai Sport”. Giudizio estremamente positivo sul restyling di viale Mazzini: “La precedente direzione De Stefano? Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata. Ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile”.

Dopo aver smentito qualsivoglia ambizione di dirigere Rai Sport – “No, no, no. Siete matti? Io penso di essere una buona giornalista ed una buona conduttrice ma non sono adatta a dare ordini” – Paola Ferrari ha messo a tacere le voci su un nuovo programma per lei su Rai 2: “No, assolutamente no, lo posso giurare. Sono una persona sincera. Credo ci possa esser la possibilità che torni a fare quello che facevo, ma non è che domani vado a condurre Sanremo. Anche se sono l’unica giornalista sportiva a non esserci andata, ci sono state la Leotta, la D’Amico. Ma Presta mi ha già detto che non mi inviterà mai, non ho il physique du role…” . Una battuta anche sui recenti addii in casa Rai: “Più contenta della partenza di Fabio Fazio o dell’addio di Lucia Annunziata? Della partenza di Fazio, perché l’Annunziata la stimo molto, la conosco da anni, anche se abbiamo posizioni politiche diverse è una donna che ha tanto coraggio e ha sempre preso le sue decisioni in maniera brusca”.

