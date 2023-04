La balla sulla luna di miele “finita”: gli elettori continuano a premiare il centrodestra

Condividi l'articolo

Da una parte ci sono le convinzioni teoriche della sinistra, che fino a ieri ha strombazzato presunti malcontenti e delusioni degli elettori verso le forze politiche che compongono l’attuale maggioranza di governo. Dall’altra c’è la concretezza della realtà, che testimonia il legame sempre più forte tra il centrodestra e i suoi sostenitori. Tutto ciò emerge con grande evidenza dalle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, che hanno visto Massimiliano Fedriga trionfare con oltre il 60% delle preferenze facendo addirittura meglio del 2018.

La balla sulla luna di miele “finita”

In queste settimane i partiti che si trovano all’opposizione si sono mostrate sorridenti e ottimisti, convinti che fosse ormai finita la luna di miele tra il centrodestra e il relativo elettorato. La tesi rossa però si è rivelata una vera e propria balla: la sinistra credeva che le prime mosse del governo guidato da Giorgia Meloni avessero creato mal di pancia e irritazione tra gli elettori della coalizione, ma la linea dell’esecutivo non ha avuto alcun impatto negativo sulle elezioni in Friuli Venezia Giulia.

Anche la stampa rossa si era affrettata a sbandierare chissà quale distanza per colpa dei provvedimenti messi in campo dal governo formato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Il risultato elettorale dimostra che il centrodestra è protagonista di un ottimo momento politico anche dopo la vittoria alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, alla faccia delle ricostruzioni su spaccature interne e dissidi.

Gli italiani si fidano del centrodestra

I fiumi di inchiostro sono stati cancellati del responso arrivato dalle urne. E di fronte alla realtà dei fatti non si scappa: il centrodestra è ancora la coalizione che gode di maggiore fiducia da parte degli elettori. Mentre la sinistra si presenta puntualmente in ordine sparso, la coalizione di FdI, Lega e FI può vantare compattezza e unione di intenti grazie a una visione comune sulle ricette da attuare.

La coerenza non è di casa a sinistra: in alcuni appuntamenti elettorali si prova il campo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle; in altri l’asse giallorosso viene sacrificato in nome del matrimonio tra Pd e Terzo Polo; in altre situazioni i tre partiti corrono completamente divisi. Anche per questo motivo gli elettori si ostinano a guardare con fede al centrodestra, che invece offre una proposta politica chiara e definita.

Il successo della coalizione in Friuli Venezia Giulia arriva a poche settimane dal trionfo in Lombardia e nel Lazio. Pure in quelle due elezioni regionali il centrodestra era riuscito a portare a casa un risultato assai positivo. L’armonia tra gli alleati e il buongoverno sui territori sono i fattori che premiano Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, con buona pace di chi spera in un passo falso.

