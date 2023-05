La bandiera di Mengoni per comunità di colore, trans, malati Hiv

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Cinque colori in più, il bianco, il

rosa, l’azzurro, il marrone e il nero, posizionati a lato, quasi

come un distintivo, o forse come un promemoria. E’ la bandiera

Lgbtqi che ha sventolato stasera Marco Mengoni sul palco

dell’Eurovision Song Contest.

E’ stata disegnata dal graphic designer Daniel Quasar per

rendere la celebre Rainbow Flag ancora più inclusiva. Le nuove

strisce colorate sono dedicate alla comunità di colore, a quella

transgender, ai malati di Hiv e a chi è morto per portare avanti

la battaglia dei diritti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte