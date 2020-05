La Basilicata a ‘zero’, nessun contagio

(ANSA) – POTENZA, 7 MAG – Nessun positivo su 653 test effettuati ieri: oggi la Basilicata è un’altra volta a quota “zero contagi”. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che il numero delle vittime da coronavirus è salito da 25 a 26: ieri è morta un’anziana di Aliano (Matera) che era ricoverata nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. In totale, i malati sono 155, i guariti 202. Le persone ricoverate sono 50, delle quali solo due in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 105.



