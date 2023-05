La battuta di Salvini che gela la Schlein

Condividi l'articolo

Ennesima Caporetto per il Partito democratico, che sperava di andare al banco di prova delle elezioni amministrative per esultare dell’effetto Schlein. Il centrodestra ha trionfato nella maggior parte dei grandi comuni, riuscendo anche a espugnare la storica roccaforte rossa di Ancona. “ Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona – unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra – e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi. Non c’è che dire: un ottimo effetto Schlein “, ha dichiarato Matteo Salvini, sottolineando l’ennesimo fallimento della politica si sinistra.

Il Partito democratico vedeva il Elly Schlein il segretario del cambiamento ma la sua figura, che sarebbe dovuta essere quella che avrebbe dovuto fidelizzare nuovamente gli elettori di sinistra. Ma il progetto non è andato a buon fine come dimostrano i risultati. “ L’assenza di una proposta alternativa e credibile dell’opposizione, la tendenza ad attivare patetici tentativi di demonizzazione, sono nei fatti. Per questo non posso che augurarci lunga vita alla Schlein, una segretaria che sta portando il Pd su posizioni estremiste e marginali, lontane anni luce dai bisogni degli italiani “, ha dichiarato con lo stesso sarcasmo il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia.

Nemmeno il Partito democratico sembrava aspettarsi una simile sconfitta, come dimostra la segreteria fiume durata oltre due ore. Al termine, Elly Schlein ha provato a mettere una pezza: “ Sapevamo che sarebbe stata difficile. Non si ricostruisce, non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone, quindi ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente “, ha detto il segretario del partito democratico nel cercare alibi che giustifichino la Caporetto. Schlein vuole costruire un campo alternativo ma il risultato di Pisa, dove il Pd si è presentato con Conte, parla chiaro. “ Schlein e Conte sono venuti a Pisa parlando di test nazionale. La risposta dei pisani nelle urne è stata chiara. Oggi possiamo dire che non si trattano le città come cavie da laboratorio e che quel test è stato sonoramente sconfitto dal buongoverno della nostra amministrazione e da un progetto concreto per la città che permetterà a Pisa di diventare ancora più europea e innovativa “, ha dichiarato Michele Conti, confermato sindaco di Pisa.

