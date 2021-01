LA BEFANA PORTA GIOCHI AI BIMBI DI MISANO

“Una iniziativa di grande solidarietà – commenta il Vicesindaco Maria Elena Malpassi – alla quale come Amministrazione abbiamo voluto aderire perché unisce la generosità e la disponibilità dei clienti e dei commercianti per la raccolta dei giochi e la collaborazione dei volontari per la distribuzione. Sono questi gesti, semplici ma al contempo ricchi di altruismo e partecipazione, che rafforzano e danno valore sociale alla nostra comunità. Un sentito ringraziamento a tutti da parte dell’Amministrazione Comunale per questa lodevole iniziativa”.