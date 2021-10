La biblioteca è chiusa per Covid, i libri vanno nei parchi

Condividi l'articolo









(ANSA) – GENOVA, 29 OTT – Se i ragazzi non possono andare in

biblioteca… la biblioteca va dai ragazzi. Le norme Covid rendono

difficile la frequentazione dei locali della biblioteca di Santa

Margherita Ligure e così i servizi bibliotecari comunali hanno

riempito una valigia di libri per incontrare i ragazzi nei

parchi, nelle piazze sulle spiagge. Si chiama “Un trolley pieno

di libri” l’iniziativa dedicata agli alunni e agli studenti

delle scuole locali. “Basta poco per creare una piccola

biblioteca itinerante – spiegano l’assessore Beatrice Tassara e

la responsabile dei servizi bibliotecari Marina Marchetti –

basta una valigia con le ruote, un trolley appunto. L’importante

è riempirlo con tante novità stuzzicanti: un po’ di gialli,

horror, fantasy, avventure e fumetti d’autore”. Le location di

questi “incontri letterari” sono le più svariate. “Santa

Margherita Ligure è talmente bella che non abbiamo che

l’imbarazzo della scelta – proseguono Tassara e Marchetti – Al

Parco del Flauto Magico, alla Piazza del Sole, nella spiaggia di

Ghiaia, villa Durazzo, ecc. E se piove c’è la disponibilità

dell’auditorium della scuola media.

L’iniziativa durerà per tutto l’anno scolastico ed è

principalmente rivolta alle scuole le quali negli anni

precedenti erano solite pianificare visite in biblioteca ma con

l’entrata in vigore delle restrizioni dovute alle regole

sanitarie avevano praticamente azzerato l’attività. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte