64° ZECCHINO D’ORO: 3, 4 e 5 DICEMBRE IN DIRETTA SU RAI 1 DIREZIONE ARTISTICA DI CARLO CONTI CONDUZIONE DI FRANCESCA FIALDINI, PAOLO CONTICINI E CARLO CONTI L’appuntamento annuale con il festival per bambini più amato d’Italia sta per tornare. La 64ª...