La Budapest Festival Orchestra al Ravenna Festival

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAVENNA, 27 GIU – Iván Fischer torna al Ravenna

Festival sul podio della sua Budapest Festival Orchestra, la

compagine sinfonica da lui fondata nel 1983 radunando un gruppo

di amici “idealisti ed entusiasti”, accomunati dalla passione

nel fare musica insieme. Il 28 giugno, alle 21 al Pala De André,

Fischer affronterà un programma con due dei massimi capolavori

del tardo Ottocento: la Terza Sinfonia di Johannes Brahms,

composta nell’estate del 1883, e nella seconda parte della

serata la Suite sinfonica ‘Sheherazade’ di Nikolaj

Rimsky-Korsakov. Il concerto sarà anche trasmesso in diretta da

Rai Radio 3.

La Budapest Festival Orchestra, che si appresta a festeggiare

quarant’anni di attività, rientra da tempo nel club delle

migliori orchestre del mondo, così come il suo fondatore che è

spesso chiamato a dirigere le più importanti formazioni europee

(dai Berliner alla Concertgebouw) e americane (New York

Philharmoniker e Cleveland Orchestra).

Con questo lungo percorso assieme, Fischer e la Budapest

hanno coronato il sogno iniziale con un’attività incessante, con

profondo spirito riformatore e attenzione al dialogo col

pubblico e i musicisti, in una visione alta, democratica e

divulgativa della musica classica. “I professori d’orchestra non

mi chiamano Maestro, ma semplicemente Iván”, ama ripetere. In

Italia Iván Fischer è direttore artistico del Vicenza Opera

Festival, mentre la Budapest Festival Orchestra è il complesso

in residenza del Festival dei Due Mondi di Spoleto, che ha

appena inaugurato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte