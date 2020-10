La Campania è la nuova Lombardia, ma nessuno ci fa propaganda

[embedded content]

00:00 I giornali parlano di aumento di contagi, di possibili nuove chiusure, di zone rosse, di lockdown a Latina.

02:00 Beppe Sala ha perso il tocco magico, sta ancora a pensare alla movida.

03:04 Toc toc, ma sapete dove c’è il casino più grosso di tutti: da quel fenomeno di Vincenzo De Luca, quello del lanciafiamme, quello che voleva chiudere i confini ai lombardi.

06:20 Lo scerifetto è andato a piagnucolare a Roma, ma solo Filippo Facci su Libero se ne accorge con grande evidenza.

07:00 I tribunali europei contro le limitazioni delle libertà, ne parla Paola Peduzzi sul Foglio, articolo migliore del titolo.

08:58 Il Daily Mail continua a metterci in guardia dalle altre malattie…

09:48 Il Recovery fund che dovrebbe salvare l’Italia è stato rallentato…

10:48 Il convegno del Sole 24 Ore e il titolo “imprese e istituzioni devono lavorare insieme”.

12:20 Travaglio spiega che il decreto emergenza è stato utile, sapete per cosa? per far comprare i banchi velocemente ad Arcuri. Giuro l’ha scritto: lo metto al livello della nipote di Mubarak.

16:40 A Roma si potrebbe candidare Massimo Giletti dice il Messaggero, abbastanza scontata la candidatura di Carlo Calenda.

17:12 Kamala Harris, altro che Joe Biden, da leggere sul Riformista.

