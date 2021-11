La Carta geologica dell’Appennino settentrionale premiata come migliore cartografia geotematica

Condividi l'articolo









La Carta Geologica dell’Appennino settentrionale in scala 1.250.000, realizzata dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, è stata premiata dalla Società Geologica Italiana quale migliore Cartografia Geotematica pubblicata in Italia nel 2020.

Un riconoscimento, solitamente destinato esclusivamente alle Università e agli Istituti di Ricerca, viene questa volta assegnato, unitamente al Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena, a 4 Amministrazioni regionali, dimostrando come le Regioni premiate siano in grado, con il loro personale tecnico qualificato, di lavorare in sinergia e realizzare un prodotto scientifico di rilevanza nazionale.

La realizzazione della carta e delle relative Note illustrative ha richiesto un lungo lavoro di revisione e omogeneizzazione dei dati geologici, iniziato con la sottoscrizione, nel 2012, di un protocollo d’intesa con il quale le quattro regioni si impegnavano a produrre cartografie e banche dati geologiche condivise.

La Carta e le Note illustrative

La Carta Geologica dell’Appennino settentrionale in scala 1.250.000 è stata compilata a partire dalle banche dati geologiche delle varie regioni a scala 1:10.000 grazie a un importante lavoro di interpretazione, omogeneizzazione e generalizzazione dei dati integrati con quelli derivati dalla cartografia del Progetto CARG, dalla letteratura e da rilievi e campionature originali.

Le Note illustrative riportano, seppure in modo sintetico, i principali caratteri geologico-stratigrafici delle unità litostratigrafiche cartografate, nonché una rassegna ed un aggiornamento della letteratura che riguarda le unità litostratigrafiche rappresentate.

Si tratta di un documento di sintesi delle conoscenze geologiche dei territori delle quattro regioni che costituisce uno strumento di valido supporto alla pianificazione e al governo del territorio su scala regionale e sovraregionale.

Dove trovarla

La copia a stampa della Carta Geologica e le allegate Note illustrative possono essere richieste all’Archivio cartografico regionale (Carta Geologica dell’Appennino Settentrionale — Geoportale (regione.emilia-romagna.it), oppure scaricate liberamente come file PDF, raster e vettoriali GIS sul sito https://www.geological-map.it.

