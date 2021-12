La casa di carta 5 al primo posto Global Top 10 Netflix

Condividi l'articolo

La casa di carta finale di stagione conquista la vetta della della Global Top 10 di Netflix. La serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina ha totalizzato circa 190 ore di visualizzazione degli utenti dal 3 dicembre, giorno del rilascio del secondo volume della quinta stagione, rubando la scena ad altri show in inglese del servizio in streaming. La casa di carta ha superato di gran lunga ad esempio ‘Lost in Space’, remake dell’omonima serie televisiva del 1965 che segue le vicende di una famiglia di pionieri spaziali costretti ad atterrare su un pianeta sconosciuto dopo la rottura della loro astronave, con oltre 47 milioni di ore.

Tra gli altri show in lingua non inglese nella top ten ci sono ‘Squid Game’ con 21 milioni e 200 mila ore e ‘Hometown Cha-Cha-Cha’ con undici milioni e 560 mila ore di visualizzazione. (ANSA).



