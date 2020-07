La casa-museo di Ligabue aggiunge due quadri alla collezione

(ANSA) – BOLOGNA, 30 LUG – La casa-museo Antonio Ligabue di

Gualtieri, nel Reggiano, aggiungerà due nuovi quadri alla

propria collezione, ‘Ritratto di Cesarina Aprici’ e ‘Le due

madri’, che potranno essere visti dall’1 agosto al 18 ottobre su

prenotazione. In queste due opere, realizzate al termine della

sua vicenda artistica (1961), Ligabue si propone come uomo

semplice e puro di cuore, teso alla ricerca di una normalità che

le vicissitudini della vita gli hanno sempre impedito: il

desiderio di una donna da amare e sposare e il rimpianto di una

madre mai conosciuta.

“Il rapporto tra Cesarina e Ligabue – spiega il direttore

della casa-museo Giuseppe Caleffi – sembra quasi riportarci al ‘Dolce stil novo’ dove Cesarina è la ‘sua’ Beatrice, idealizzata

e irraggiungibile”. L’opera sarà posta nella camera da letto,

oggi nella disponibilità della casa-museo, dove Antonio Ligabue

dormiva nella locanda ‘Crocebianca’ e dove dipinse il quadro. Ne ‘Le due madri’ l’artista affianca a una madre con il bambino in

braccio una mucca con vitellino; la scena è ambientata in una

stalla. (ANSA).



